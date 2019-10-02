Олександрія – Гент: Торуп оцінив готовність Пластуна до матчу Ліги Європи

Головний тренер Гента Йєс Торуп поділився думками щодо матчу другого туру групового етапу Ліги Європи проти Олександрії.

"Ми добре стартували в трьох турнірах і граємо з упевненістю в наших силах. Повинні продовжувати в тому ж дусі і в грі проти Олександрії.

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Це дуже важливий поєдинок. Олександрії потрібно перемагати в домашньому матчі, тому у нас буде можливість зловити суперника на контратаках.

Пластун готовий грати. У нього є нова захисна маска, яку він вже випробував на тренуваннях", – цитує Торупа офіційний сайт клубу.

Зустріч між Олександрією та Гентом відбудеться 3 жовтня у Львові, початок о 19:55.

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