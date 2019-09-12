Олександрія – Гент: стартував онлайн-продаж квитків на матч Ліги Європи

Перепустки на Арену Львів поки що можна замовити лише у мережі Інтернет.

Сьогодні, 12 вересня, стартував онлайн-продаж квитків на матч другого туру групового етапу Ліги Європи Олександрія – Гент, повідомляє офіційний сайт українського клубу. Вартість квитків варіюється від 50 до 2000 гривень (скай-бокси). До слова, інформація щодо продажу квитків у касах стадіону з'явиться пізніше.

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Нагадаємо, поєдинок Олександрія – Гент відбудеться 3 жовтня на стадіоні Арена Львів. Початок поєдинку о 19:55 за київським часом. У груповому етапі Ліги Європи Олександрія також зіграє з Вольфсбургом і Сент-Етьєном.

У єврокубках команда Володимира Шарана стартує 19 вересня гостьовим поєдинком проти Вольфсбурга.

Олександрія оголосила заявку на груповий етап Ліги Європи