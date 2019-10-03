Олександрія – Гент: екс-гравець збірної України назвав запоруку успіху для команди Шарана

Екс-гравець збірної України Віталій Лисицький поділився очікуваннями щодо майбутнього матчу 2-го туру Ліги Європи Олександрія – Гент.

"Сподіваюся на першу перемогу Олександрії. Не скажу, що в матчі з Вольфсбургом олександрійці отримали такий вже великий досвід, але зіграли на виїзді з класним суперником, що вже добре. Генту можна протистояти тільки за рахунок самовіддачі, великого бажання.

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Олександрія – досить бойова команда, б'ється за кожен сантиметр поля. Є у неї і лідери, проте Ковалець і Лучкевич не зуміли себе яскраво проявити в Німеччині. Вдома їм буде не легше, але проявити себе потрібно – виходу іншого немає.

На руку Олександрії може зіграти той факт, що бельгійські клуби зазвичай грають в атакувальний футбол. Команді Шарана, очевидно, простіше діяти другим номером. Важливо також розраховувати сили по ходу поєдинку.

Проти Вольфсбурга дуже добре почали, але матч триває не 30 або 45 хвилин, а 90. Тоді, образно кажучи, до берега не допливли. Зараз важливо зробити висновки і взяти очки у зустрічі з Гентом", – поділився Лисицький в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Олександрія зустрінеться із Гентом сьогодні, 3-го жовтня, початок гри о 19:55.

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