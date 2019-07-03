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Олександрія – Дуйсбург – 2:1 – відео голів та огляд матчу

3 липня 06:30 432 Читать на русском
Олександрія – Дуйсбург – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Олександрія – Дуйсбург – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Олександрія обіграла Дуйсбург у товариському матчі. Дивіться відео голів поєдинку на сайті "Футбол 24".

Товариські матчі

Олександрія – Дуйсбург – 2:1

Голи: Прокопчук, 84, Шастал, 85 – ?, 64

Олександрія вирвала перемогу над Дуйсбургом у спарингу

Олександрія продовжує готуватися до нового сезону, обігравши у товариському матчі Дуйсбург. Раніше підопічні Володимира Шарана обіграли АЗ та Андерлехт, а також поступилися німецькому Юрдінгену.

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Відеоновини Олександрія Олександрія Дуйсбург Дуйсбург
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