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Олександрія – Динамо: відомі причини низького ажіотажу навколо центрального матчу туру

13:50 1224 Читать на русском
Олександрія – Динамо: відомі причини низького ажіотажу навколо центрального матчу туру
Стадіон Ніка кілька днів тому / Фото ФК Олександрія

На матчі 16-го туру чемпіонату України Олександрія – Динамо аншлагу не буде.

"Поле готували ще на початку тижня. Підігрів був включений на другий день, поле накрите. Команда приходила і дивилася на газон, він їм сподобався, претензій ніяких. Поле в чудовому стані.

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А ось ажіотажу з квитками мало. Матч почнеться пізно, зараз вже холодно, тому ажіотажу як такого немає. Думаю, якщо прогнозувати, то прийде тисячі три глядачів, не більше. Дуже холодно і пізно. Сумніваюся, що прийде багато вболівальників", – сказав директор клубу Дмитро Китаєв в ефірі ТК Футбол 1.

Поєдинок Олександрія – Динамо відбудеться сьогодні, 25 листопада, початок о 19:30.

Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ

Україна16 тур

Олександрія - Динамо: Неділя 25 листопада 2018

Олександрія
до матчу
4
год
:
3
хв
Динамо
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