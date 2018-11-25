Олександрія – Динамо: відомі причини низького ажіотажу навколо центрального матчу туру

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Барселона – рекордсмен в історії спорту за середньою зарплатою: несподіваний рейтинг, де Атлетіко випереджає ПСЖ
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"Футбол – це свято, а не війна": Пуйоль, Батістута та інші зірки реагують на жахіття перед фіналом Кубка ЛібертадоресІспанія — 11:47 3147
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Криза в Баварії: гравці різко виступили проти Ковача, сам тренер шаленіє, а Хьонесс гарантує йому один матчНімеччина — 09:46 1500
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Олімпік – Зоря, Чорноморець – Арсенал-Київ: анонс матчів УПЛУкраїна — 08:30 918
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