Олександрія – Динамо: Венглинський зробив прогноз на матч

Колишній форвард збірної України Олег Венглинський очікує на напружений поєдинок між Олександрією та Динамо в рамках 16-го туру УПЛ.

"Динамо зобов'язане перемагати Олександрію, але, я не думаю, що вона із цим згодна. В рідних стінах олександрійці грають дуже пристойно.

Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ

Добре, що в стрій повертається Артем Бєсєдін. Дефіцит в цій ланці відчувається, незважаючи на те, що Вербіч справлявся зі своїми обов'язками.

Забиті м'ячі будуть. Думаю, хто заб'є першим, той і святкуватиме успіх. Кияни у разі взяття воріт гратимуть на контратаках, Олександрія, якщо заб'є, ще більше закриється в захисті. Можна передбачити, що кияни виграють із різницею в один м'яч. Результат буде 0:1 на користь киян. Вони в хорошому стані підходять до протистояння. Клас Динамо повинен проявити себе", – цитує Венглинського видання 1927.kiev.ua.

Поєдинок Олександрія – Динамо відбудеться сьогодні, 25 листопада, початок о 19:30.

Олександрія – Динамо: відомі причини низького ажіотажу навколо центрального матчу туру