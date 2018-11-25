toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК ЛІБЕРТАДОРЕС

Олександрія – Динамо: Венглинський зробив прогноз на матч

14:19 361 Читать на русском
Олександрія – Динамо: Венглинський зробив прогноз на матч
Олег Венглинський / Фото з соцмереж

Колишній форвард збірної України Олег Венглинський очікує на напружений поєдинок між Олександрією та Динамо в рамках 16-го туру УПЛ.

"Динамо зобов'язане перемагати Олександрію, але, я не думаю, що вона із цим згодна. В рідних стінах олександрійці грають дуже пристойно.

Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ

Добре, що в стрій повертається Артем Бєсєдін. Дефіцит в цій ланці відчувається, незважаючи на те, що Вербіч справлявся зі своїми обов'язками.

Забиті м'ячі будуть. Думаю, хто заб'є першим, той і святкуватиме успіх. Кияни у разі взяття воріт гратимуть на контратаках, Олександрія, якщо заб'є, ще більше закриється в захисті. Можна передбачити, що кияни виграють із різницею в один м'яч. Результат буде 0:1 на користь киян. Вони в хорошому стані підходять до протистояння. Клас Динамо повинен проявити себе", – цитує Венглинського видання 1927.kiev.ua.

Поєдинок Олександрія – Динамо відбудеться сьогодні, 25 листопада, початок о 19:30.

Олександрія – Динамо: відомі причини низького ажіотажу навколо центрального матчу туру

Україна16 тур

Олександрія - Динамо: Неділя 25 листопада 2018

Олександрія
до матчу
4
год
:
4
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Олександрія Олександрія Олег Венглинський Олександрія - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
4
хв
Олександрія
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук