toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ УПЛ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Олександрія – Динамо: Вантух не допоможе команді Шарана через угоду з киянами

13:07 290
Олександрія – Динамо: Вантух не допоможе команді Шарана через угоду з киянами
Роман Вантух / Фото ФК Олександрія

Захисник Олександрії Роман Вантух отримає відпочинок на матч 22-го туру проти Динамо.

 

Роман Вантух, який захищає кольори Олександрії на правах оренди, не зможе зіграти у матчі 22-го туру УПЛ проти Динамо, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Буяльський зможе зіграти проти Олександрії – КДК вирішив додатково не карати лідера Динамо за фол у матчі із СК Дніпро-1

Права на гравця належать саме "біло-синім" і за домовленістю між клубами Роман не виходитиме на поле у поєдинках з командой Михайличенка.

Першу половину поточного сезону Вантух теж провів в оренді, захищаючи кольори Олімпіка.

Динамо поза зоною ЛЧ, Шахтар вирішить долю місця у верхній шістці: всі розклади перед останнім туром першого етапу УПЛ

blog_ava
"Руслан їздить лише на тренування, з дому не виходимо": дружина Маліновського – про ситуацію з коронавірусом в Італії
09:49
2526
Теги
Динамо Динамо Олександрія Олександрія Роман Вантух Роман Вантух Олександрія - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
49
хв
Ворскла
14:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук