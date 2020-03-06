Олександрія – Динамо: Вантух не допоможе команді Шарана через угоду з киянами

Захисник Олександрії Роман Вантух отримає відпочинок на матч 22-го туру проти Динамо.

Роман Вантух, який захищає кольори Олександрії на правах оренди, не зможе зіграти у матчі 22-го туру УПЛ проти Динамо, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Права на гравця належать саме "біло-синім" і за домовленістю між клубами Роман не виходитиме на поле у поєдинках з командой Михайличенка.

Першу половину поточного сезону Вантух теж провів в оренді, захищаючи кольори Олімпіка.

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