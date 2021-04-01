Олександрія – Динамо: топ-матч 20 туру УПЛ офіційно відбудеться з глядачами
Олександрія зможе розраховувати на підтримку фанатів у матчі 20 туру УПЛ проти Динамо.
"Жовто-чорні" на своєму офіційному сайті повідомили про продаж квитків.
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Кіровоградська область залишається у "помаранчевій" зоні, тому уникає багатьох жорстких обмежень. Допуск вболівальників на стадіон – один з привілеїв, які тому-таки Києву наразі недоступні. Квитки можна придбати онлайн або у касах біля стадіону Ніка.
Додамо, що матч Олександрія – Динамо відбудеться 4 квітня, початок о 19:30. Господарі йдуть на сьомій сходинці УПЛ, а кияни лідирують із 7 очками відриву від Шахтаря.
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