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Олександрія – Динамо: Сабо пророкує киянам великі проблеми

10:16 - Читать на русском
Олександрія – Динамо: Сабо пророкує киянам великі проблеми
Олександрія – Динамо / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер Динамо та збірної України, а нині телеексперт, Йожеф Сабо вважає, що "біло-синім" доведеться дуже складно у останніх матчах сезону.

 

"Динамо буде дуже складно встигнути відновитися після перемоги у Кубку України на гру з Олександрією, тим більше, що киянам доведеться їхати на виїзний матч на автобусі. На гравців випало велике навантаження в фіналі – нервове напруження, 120 хвилин ігрового часу і потім емоційна розв'язка в серії пенальті.

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Думаю, що про серйозну кадрову ротацію в Динамо зараз говорити не варто, адже футболістів високого класу в команді небагато. Та й розраховувати на лаву запасних Олексію Михайличенку навряд чи варто. Тому в Олександрії динамівців чекають великі проблеми, адже відновитися футболісти точно не встигнуть.

Команді Шарана очки теж потрібні, вона буде готуватися до стикових матчів, тому на гру з Динамо олександрійці будуть налаштовуватися дуже серйозно.

Після перемоги Зорі над Колосом боротьба загострюється не лише за срібло, а й за бронзу. Перемога в Кубку і черговий титул це, звичайно, прекрасно. Але провал у цій гонці означатиме серйозні фінансові втрати для столичного клубу. Судячи з усього, підсилюватися якісними футболістами у Динамо поки немає можливості, тому друге місце для киян хороший шанс заробити серйозніші гроші у Лізі чемпіонів, ніж у Лізі Європи. Це й буде головною мотивацією команди в останніх матчах чемпіонату", – сказав Сабо у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, після 29-ти турів Динамо перебуває на четвертій сходинці, набравши 55 очок, Олександрія йде п'ятою і має у своєму активі 44 бали.

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Олександрія - Динамо Динамо Динамо Олександрія Олександрія Йожеф Сабо
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