Олександрія – Динамо: господарі мають три серйозні втрати перед грою проти киян

Олександрія не зможе розраховувати на всіх гравців основного складу у матчі 30 туру УПЛ проти Динамо.

Команда Володимира Шарана має три відчутні втрати, інформує Футбол NEWS.

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Павло Пашаєв та Дмитро Гречишкін тренуються за індивідуальною програмою і не встигнуть відновитися до матчу. Третьою втратою Олександрії є Роман Вантух, але в нього жодних проблем зі здоров'ям немає. Захисник не може вийти на поле за умовами орендного договору між клубами.

Нагадаємо, поєдинок Олександрія – Динамо відбудеться 12 липня, початок о 19:30.

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