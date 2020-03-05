Олександрія – Динамо, Десна – Зоря та інші – УПЛ назвала арбітрів на матчі 22 туру

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 22-го туру української Прем'єр-ліги.
Повний перелік суддівських призначень з'явився на офіційному сайті арбітрів УАФ.
7 березня, субота
Ворскла – Олімпік – Дмитро Кутаков (Київська область)
Десна – Зоря – Катерина Монзуль (Харків), суддя VAR – Віталій Романов (Дніпро)
Олександрія – Динамо – Юрій Можаровський (Львів)
Олександрія – Динамо: УАФ скасувала використання VAR у поєдинку УПЛ
8 лютого, неділя
Львів – Карпати – Віктор Копієвський (Кропивницький)
Колос – Шахтар – Ярослав Козик (Мукачево)
СК Дніпро-1 – Маріуполь – Євген Арановський (Київ), суддя VAR – Сергій Бойко (Київська область)
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