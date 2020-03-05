toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - СК ДНІПРО-1 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Олександрія – Динамо, Десна – Зоря та інші – УПЛ назвала арбітрів на матчі 22 туру

13:55 150 Читать на русском
Олександрія – Динамо, Десна – Зоря та інші – УПЛ назвала арбітрів на матчі 22 туру
Юрій Можаровський / Сайт УАФ

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 22-го туру української Прем'єр-ліги.

 

Повний перелік суддівських призначень з'явився на офіційному сайті арбітрів УАФ.

7 березня, субота

Ворскла – Олімпік – Дмитро Кутаков (Київська область)

Десна – Зоря – Катерина Монзуль (Харків), суддя VAR – Віталій Романов (Дніпро)

Олександрія – Динамо – Юрій Можаровський (Львів)

Олександрія – Динамо: УАФ скасувала використання VAR у поєдинку УПЛ

8 лютого, неділя

Львів – Карпати – Віктор Копієвський (Кропивницький)

Колос – Шахтар – Ярослав Козик (Мукачево)

СК Дніпро-1 – Маріуполь – Євген Арановський (Київ), суддя VAR – Сергій Бойко (Київська область)

Футбольний суддя у 76. Грав зі Старухіним та Габовдою, ледь не загинув у ДТП, мав особливий фінт

blog_ava
Дайєр влаштував розбірки з фанатом Тоттенхема після вильоту з Кубка Англії
09:58
2524
Теги
УПЛ Юрій Можаровський Арбітри Відеоасистент арбітра (VAR) Олександрія - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
15
хв
Дербі Каунті
21:45
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук