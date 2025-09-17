У середу, 17 вересня, Динамо зіграє матч 1/16 Кубка України проти Олександрії. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч між Олександрією та Динамо відбудеться 17 вересня о 18:00 за київським часом.

Де дивитись гру Олександрія – Динамо? За перебігом матчу 1/16 фіналу Кубка України можна буде спостерігати прямо в цій новині за посиланням нижче. Додамо, що матчі стадії 1/16 фіналу розтягнуться на 4 ігрових дні: 17, 18, 23 та 24 вересня.

Варто відзначити, що у стартовому складі Динамо вперше вийде скандальний легіонер команди Владислав Бленуце. Крім того, з перших хвилин з'явиться новачок Динамо Аліу Тіаре.

Стартовий склад Динамо: Моргун – Тіаре, Біловар, Захарченко, Дубінчак – Бражко, Шапаренко – Волошин, Піхальонок, Кабаєв – Бленуце

