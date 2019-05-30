Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ

Олександрія в рамках завершального 32-го туру УПЛ приймає Динамо. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Турнірного значення поєдинок не має, адже Олександрія ще у позаминулому турі стала бронзовим призером УПЛ, а Динамо відстало від Шахтаря на 11 очок. Мотивації командам відверто бракуватиме, але у "жовто-чорних" є певний запит на реабілітацію за слабкі результати наприкінці сезону – підопічні Шарана не знали радості перемог протягом шести турів, хоча при цьому відібрали очки у киян. Їх футбол викликав дуже сумні емоції, однак перестрілка із Зорею на минулих вихідних (3:1) виявила покращення ігрової форми – так, луганці перемогли, але олександрійці створили вагон класних моментів. Це дає надію на те, що сьогодні на КСК "Ніка" буде весело; зрештою, восени Олександрія вдома впевнено винесла Динамо. Чому б не повторити свято в завершальному турі сезону?

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Мотивацію для киян знайти складніше, але у їх головного тренера вона ллється через край. Доля Олександра Хацкевича в клубі офіційно ще не вирішена, тому він повинен доводити вміння набирати очки у внутрішніх змаганнях – особливо за умов напіврезервного складу, який залишився внаслідок травм, дискваліфікацій та від'їзду молоді на ЧС-2019. Саме тому білорус так нервував за рахунку 0:1 на користь Львова у минулому турі, однак його команда завдяки старанням Бурди, де Пени та Бєсєдіна таки вирвала вольову перемогу. Для останніх двох також дуже важливо демонструвати якісну гру: Артему потрібно набирати форму після травми, а Карлосу – заробити довготривалий контракт (чинний діє лише до кінця року). Зрештою, навряд чи "біло-сині" бажають завершити сезон поразкою та 14-очковим відставанням від Шахтаря.

"Родзинки"

– Олександрія найбільшої поразки в Прем'єр-лізі зазнала саме від Динамо – 0:6.

– Динамо в гостях може забити 800-й гол в Чемпіонатах (ще 2 м’ячі) або 90-й раз зіграти внічию.

– Олександрія утримує клубну рекордну пропускну домашню серію в Чемпіонаті, яка триває 12 ігор — 16 м’ячів.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Гречишкін – Сидорчук

Травмовані: Кулач – Бойко, Соль, Вербіч, Піваріч, Кадар, Буяльський

Під питанням: Цуріков, Ковалець, Шендрік (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Динамо

Олександрія: Паньків – Микицей, Бабогло, Бухал, Стецьков – Банада, Довгий – Лучкевич, Дедечко, Протасов – Сітало

Динамо: Бущан – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Шепелєв, Андрієвський – Циганков, Шапаренко, Де Пена – Бєсєдін

Прогноз Футбол 24 – 1:1

З огляду на минулий тур, можна сказати, що Олександрія за рівнем свого футболу пішла на підйом, а Динамо – на спад. В цілому ж, обидві команди виглядають проблемними, тому на фоні кадрових втрат та загальної втоми вони навряд чи продемонструють яскравий поєдинок. Голи точно будуть, але робити прогноз щодо переможця зустрічі важко. Дуже обережно можна говорити про вірогідну результативну нічию на кшталт тієї, яка була зафіксована місяць тому в Києві – втім, це лише слова на папері. Все покаже матч.

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