Олександрія – Арсенал-Київ – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Олександрія мінімально обіграла Арсенал-Київ та знову очолила таблицю УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Олександрія взяла в облогу ворота суперника з перших хвилин, проте забити до перерви не змогла.

Олександрія мінімально обіграла Арсенал-Київ і повернулася на перше місце УПЛ

У другому таймі підопічні Шарана ще більше натисли на суперника, але відзначитися змогли лише один раз. Втім, для перемоги вистачило й одного гола.

Чемпіонат України, 4 тур.

Олександрія – Арсенал Київ – 1:0

Гол: Цуріков, 58.