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Олександрія – Арсенал-Київ – 1:0 – відео гола та огляд матчу

19:30 272 Читать на русском
Олександрія – Арсенал-Київ – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Олександрія – Арсенал-Київ – 1:0 – відео гола та огляд матчу

 Олександрія мінімально обіграла Арсенал-Київ та знову очолила таблицю УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Олександрія взяла в облогу ворота суперника з перших хвилин, проте забити до перерви не змогла.

Олександрія мінімально обіграла Арсенал-Київ і повернулася на перше місце УПЛ

У другому таймі підопічні Шарана ще більше натисли на суперника, але відзначитися змогли лише один раз. Втім, для перемоги вистачило й одного гола.

Чемпіонат України, 4 тур.

Олександрія – Арсенал Київ – 1:0

Гол: Цуріков, 58.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Україна4 тур

Олександрія - Арсенал-Київ: Неділя 12 серпня 2018

Олександрія
Матч завершено
1 : 0
Арсенал-Київ
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Відеоновини Олександрія Олександрія Арсенал-Київ Арсенал-Київ Олександрія - Арсенал-Київ
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