Олександр Яковенко стане експертом на ТК Футбол

Колишній півзахисник Динамо Олександр Яковенко спробує себе у новому амплуа.

"Канали Футбол 1/2 працюють дуже професійно, як на мене, не гірше, ніж європейські аналоги. Для мене це щось нове, мені цікаво.

Сподіваюся, нікого не розчарую", – сказав Яковенко в ефірі каналу Футбол 1.

Жилмар стане експертом на ТК Футбол

Дебют Яковенка відбудеться вже сьогодні, Олександр працюватиме експертом на матчі Аякс – Динамо. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, останнім клубом Яковенка було київське Динамо, кольори якого він захищав у 2016 році, після чого завершив кар'єру у віці 30 років.

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