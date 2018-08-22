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Олександр Яковенко стане експертом на ТК Футбол

18:32 737 Читать на русском
Олександр Яковенко стане експертом на ТК Футбол
Олександр Яковенко / Фото ФК Динамо

Колишній півзахисник Динамо Олександр Яковенко спробує себе у новому амплуа.

"Канали Футбол 1/2 працюють дуже професійно, як на мене, не гірше, ніж європейські аналоги. Для мене це щось нове, мені цікаво.

Сподіваюся, нікого не розчарую", – сказав Яковенко в ефірі каналу Футбол 1.

Жилмар стане експертом на ТК Футбол

Дебют Яковенка відбудеться вже сьогодні, Олександр працюватиме експертом на матчі Аякс – Динамо. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, останнім клубом Яковенка було київське Динамо, кольори якого він захищав у 2016 році, після чого завершив кар'єру у віці 30 років.

Аякс – Динамо: Шевченко, Суарес, Мілевський, Ярмоленко і майбутні зірки АПЛ – як це було в Амстердамі раніше

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
до матчу
3
год
:
0
хв
Динамо
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Теги
Ліга чемпіонів Олександр Яковенко Олександр Яковенко Футбол 1 Футбол 2 Аякс - Динамо
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