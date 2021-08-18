На засіданні Виконкому УАФ 17 серпня кандидатура 64-річного Петракова була затверджена. Саме чемпіон світу U-20 став виконувачем обов'язків головного тренера збірної України і готуватиме команду до наступних матчів кваліфікації на ЧС-2022, інформує УАФ у Telegram.

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Нагадаємо, посада головного тренера збірної України залишалася вакантною з початку серпня, коли Андрій Шевченко припинив роботу в головній команді країни. Деякий час головним кандидатом на заміну вважався Сергій Ребров, але не вдалося домовитися про розірвання контракту з його клубом – Аль-Айном.

До слова, Олександр Петраков уже тривалий час працював на УАФ. До призначення у національну команду очолював збірну U-19. Найбільшого успіху досяг з командою U-20, на чолі якої виграв чемпіонат світу 2019 року.

Додамо, що перший матч збірна України під керівництвом нового тренера проведе вже на початку вересня. У перший день осені "синьо-жовті" проведуть черговий матч відбору на ЧС-2022 проти Казахстану, а вже 4 вересня на київському НСК Олімпійський підопічні Олександра Петракова приймуть чинних чемпіонів світу – збірну Франції.

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