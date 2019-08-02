Олександр Караваєв стане другим зірковим гостем у Lavina Mall

11 серпня у ТРЦ "LAVINA MALL" пройде третій захід "Зірковий гість" – спільний проект Української асоціації футболу та торгово-розважального центру.

Як повідомлялося раніше, гостем заходу стане легендарний голкіпер національної збірної України, а нині – асистент головного тренера команди, Олександр Шовковський.

А компанію Олександру Шовковському складе Олександр Караваєв, захисник головної команди країни.

Окрім, традиційних спілкування з вболівальниками, фото- та автографсесій і розіграшу призів, зіркові гості разом з вболівальниками візьмуть участь у мімі-турнірі з текболу, що пройде за підтримки ТМ "Parimatch".

Початок заходу о 14:00.на головній сцені "LAVINA MALL" (біля парку розваг "Galaxy").

До зустрічі 11 серпня в ТРЦ "LAVINA MALL"!

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ТРЦ "Lavina" – найбільший торгово-розважальний центр України, якому нещодавно виповнився один рік. Сучасний футуристичний дизайн, великі простори, унікальні формати магазинів, новітні кінозали, незвичайні атракціони, фудкорти на будь-який смак та постійна атмосфера свята завдяки тематичним подіям, зірковим концертам та спеціальним пропозиціям. Це – новий формат шоппінгу та розваг, який вам неодмінно варто спробувати!

Адреса: м. Київ, вул. Берковецька 6Д (Новобіличі)

Телефон гарячої лінії: 044 333 4612

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Національна збірна України з футболу – головна команда країни, яка виступає у змаганнях збірних під егідою ФІФА та УЄФА. Офіційно створена в 1992 році, перший матч провела 29 квітня 1992 року проти збірної Угорщини.

Основні досягнення: чвертьфіналісти чемпіонату світу в Німеччині (2006 рік), учасники фінальної частини чемпіонатів Європи (2006 та 2012 роки)

Станом на 7 лютого 2019 року посідає 30-е місце у рейтингу футбольних збірних світу.