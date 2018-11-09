Олег Кузнєцов: Не розумію, навіщо Ренн до Києва приїжджав 

Легендарний екс-захисник "біло-синіх" Олег Кузнєцов поділився враженнями від матчу Динамо – Ренн (3:1).

"І перший і другий матч з Ренном - найкращі поєдинки у виконанні Динамо в цьому сезоні. Зустріч у Києві ще раз підтвердила, що Ренн – досить посередня команда.

Ренн дозволяв "динамівцям" створювати безліч моментів і реалізовувати їх. У французів багато фактурних темношкірих футболістів, і я боявся, що Динамо програє боротьбу в цій грі. А вийшло все інакше і просто чудово для киян – Шапаренко з іншими легкими і швидкими футболістами киян випереджали суперників буквально на кожному кроці. Не розумію тільки, навіщо Ренн до Києва приїжджав?

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Що стосується тактики, то "біло-сині" просто відмінно провели цей поєдинок. Динамо вже не вперше намагається активно відіграти перші 15-20 хвилин матчу, а потім відійти назад, щоб ловити суперника на контратаках.

З одним Вербічем на вістрі забивати багато – важко. Однак, після того, як він відкрив рахунок, в контратаках "динамівці" буквально розірвали гостей. До речі, зауважте, тренер поставив на вістрі Вербіча, і він свою роль – центрфорварда, виконав на "відмінно". Думаю, не варто нарікати на нереалізовані моменти. Динамо вдома забило Ренну три м'ячі – дуже непогано.

Цікаво, що перед цим поєдинком киян попереджали, що Ренн особливо небезпечний при розіграші "стандартів", але, вийшло все навпаки – господарі поля буквально засмикали суперника, розігруючи стандартні положення.

Перспективи столичного клубу у групі? Думаю, що Астана і Динамо розіграють між собою перше місце в групі. На 99 відсотків доля путівок в плей-офф Ліги Європи в цьому квартеті вже зрозуміла", – передає слова Кузнєцова Footboom.

Нагадаємо, Динамо в Києві впевнено перемогло Ренн.

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