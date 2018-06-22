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Олег Федорчук розповів, чому відмовив Вересу

14 червня 13:43 683 Читать на русском
Олег Федорчук розповів, чому відмовив Вересу
Олег Федорчук

Головний тренер новокаховській Енергії Олег Федорчук зізнався, що відхилив пропозицію очолити рівненський Верес.

"Переговорний процес з представниками Вереса проходив в телефонному режимі. Ми зідзвонювалися кілька разів. Я уважно їх вислухав, але були певні нюанси.

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По-перше, у мене діючий з контракт Енергією, який закінчується через півроку. В принципі, була домовленість з керівництвом, що якщо мені надійде гідна пропозиція від клубу Прем'єр-ліги або Першої ліги, то мене відпустять. В даному випадку було б некоректно з мого боку розривати угоду в односторонньому порядку.

Я вирішив, що потрібно залишатися в Енергії і допрацьовувати. Звичайно ж, пропозиція від Вереса була фінансово привабливою. Проект цікавий. Втім, якби я погодився на умови рівненського клубу, то мене б не зрозуміли друзі. Я б і сам себе не зрозумів, адже, по суті, поміняв би одну друголігову команду на іншу", – цитує Федорчука FootBoom.

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Друга ліга Верес Верес Олег Федорчук Олег Федорчук
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