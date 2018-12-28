Олег Федорчук: Динамо зараз не варто продавати Циганкова

Головний тренер Енергії Олег Федорчук прокоментував чутки щодо можливого трансферу вінгера Динамо Віктора Циганкова в європейський клуб.

"Динамівці поки що в пошуку власної гри та результату. Свого часу було багато розмов про те, що Динамо буде важко грати без Ярмоленка. Звичайно, спочатку з цим мали проблеми, але потім команда звикла до цього.

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Змінюється схема, бо з'являються інші гравці, які можуть замінити футболіста, що пішов. Для прикладу в Манчестер Сіті ключову роль займав бельгієць Кевін де Брюйне. Здавалося, що після його травми в команди будуть проблеми. Але буквально за два-три тури вони перебудувалися грати без свого лідера середини поля.

Циганков ще не став знаковим футболістом в Україні. Не став зіркою першої величини. Для цього потрібно хоч декілька сезонів провести на високому, стабільному рівні. Потрібно вирішувати долю фінальних поєдинків, забивати вирішальні м'ячі. Поки що за плечима у Віктора тільки один календарний рік стабільного футболу без травм.

Якщо Динамо хоче якихось серйозних результатів, то варто притримати Циганкова ще на певний час. Преса пише, що італійська Рома готова заплатити за його перехід 20 млн євро. Такі гроші нічого не вирішать для Динамо", – написав Федорчук на gazeta.ua.

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