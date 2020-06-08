Олд Траффорд замість Енфілда – вірний солдат Фергюсона перебував за крок від найбільшої помилки в кар'єрі

Колишній оборонець англійського Манчестер Юнайтед Мікаель Сільвестр зізнався, що був близький до переходу в Ліверпуль. Про серйозну дилему в час відходу з міланського Інтера в 1999 році титулований француз розповів в інтерв'ю культовому виданню FourFourTwo.

Мікаель Сільвестр багатьма вважається одним із найвеличніших оборонців епохи сера Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед. Француз провів 353 матчі за "червоних дияволів" та здобув 4 титули в Прем'єр-лізі, Кубок Англії та кубок Ліги чемпіонів за час своїх виступів на південному заході Англії.

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Тим більше несподівано дізнатися, наскільки близьким був оборонець до підписання контракту з принциповим суперником Юнайтед – Ліверпулем, коли в 1999 році вирішив покинути міланський Інтер.

"Того літа Інтер очолив Марчелло Ліппі та підписав іншого флангового захисника – Грігоріса Георгатоса – лише трохи старшого за мене. Мій ігровий час зменшився, а я прагнув грати. Жерар Ульє (керманич Ліверпуля у 1998-2004 рр. – Футбол 24) був моїм тренером на молодіжному рівні у Франції, тому ми добре зналися. Він зателефонував мені та запитав, чи не хочу я приєднатися до Ліверпуля. Ульє сказав, що бачить мене на лівому фланзі й, хоч там назріває конкуренція, але мого рівня достатньо, щоб здебільшого виходити в основі".

Сільвестр підтверджує, що дзвінок від Алекса Фергюсона змусив його змінити думку, та відзначає одну важливу деталь, що мала велике значення для прийняття остаточного рішення.

"Алекс Фергюсон зателефонував мені кількома днями пізніше, щоб продемонструвати власний інтерес. Вибір був неважким, оскільки Юнайтед якраз здобув требл. Сер Алекс сказав: "Ти гратимеш лівого та центрального оборонця – ти мені потрібен для обох позицій".

За іронією долі, Сільвестр дебютував за Юнайтед проти клубу, до якого ледь не приєднався. Та жодних образ між ним і менеджером Ліверпуля у той день не було.

"Я пам'ятаю, що прибув до Манчестера в четвер, а вже в суботу грав свій перший матч – на Енфілді, проти, зі всіх можливих варіантів, Ліверпуля! Це було безумство: я навіть не знав своїх одноклубників та погано володів мовою. У день матчу я мав коротку розмову з Ульє, який жартома спитав мене "Чому ти не перейшов до нас?". Та він сказав, що зрозумів мій вибір", – резюмував екс-оборонець.

Відзначимо, що Мікаель Сільвестр перебрався на Олд Траффорд у вересні 1999-го за 4 млн фунтів. У складі МЮ він провів 9 сезонів, у семи з яких був безумовним гравцем основи. Потім француз захищав кольори лондонського Арсенала, бременського Вердера, Портленда та індійського Ченная.

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