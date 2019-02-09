Олбрайтон вибув до кінця сезону

Хавбек Лестера Марк Олбрайтон через пошкодження вже не зможе допомогти команді у сезоні 2018/19.

Вінгер Лестера Марк Олбрайтон отримав серйозне пошкодження. Про це повідомив наставник "лисиць" Клод Пюель.

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"У нього серйозна травма підколінного сухожилля. Це погані новини для команди.

Думаю, він не буде доступний до кінця нинішнього сезону", – цитує Пюеля офіційний сайт Лестера.

У сезоні 2018/19 Олбрайтон зіграв 22 матчі в АПЛ, забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Лестер після 25 турів АПЛ має в активі 32 пункти та перебуває на 11 місці в турнірній таблиці.

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