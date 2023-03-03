У свіжопрезентованому фільмі "Гра незламних" Олександр Караваєв розповів про невдалу спробу кіднепінгу від російських загарбників.

"Був такий випадок, що окупанти (під час захоплення Херсона, – прим.) приходили у двір, де мешкав Віктор Коваленко.

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Вони питали у сусідів, де живе родина Коваленків. Я так розумію, вони хотіли їх викрасти та вимагати викуп", – розповів Караваєв у фільмі "Гра незламних".

Нагадаємо, Херсон потрапив під окупацію у перші дні війни і був звільнений у листопаді (11 числа у місто зайшли ЗСУ, а вже за три дні там було знову піднято український прапор за присутності Президента України Володимира Зеленського).

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