Окслейд-Чемберлен змінив номер і відшкодує витрати уболівальникам, які купили футболку з попереднім

Півзахисник Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен змінив ігровий номер з 21-ого на 15-ий.

Футболіст взяв собі 15-й номер, який звільнився після відходу Даніеля Старріджа. З моменту переходу в Ліверпуль Окслейд-Чемберлен виступав під 21-м номером. Раніше він виступав у Арсеналі під 15-м номером.

Окслейд-Чемберлен зіграв вперше за рік після важкої травми

Цікаво, що Окслейд-Чемберлен пообіцяв уболівальникам, які придбали футболку з його прізвищем і 21-м номером, відшкодувати витрати в період з 8 по 28 червня, інформує офіційний сайт Ліверпуля. Фанатам мають безкоштовно замінити ігрову форму на нову.

У сезоні 2018/19 Окслейд-Чемберлен зіграв лише двічі у складі Ліверпуля. Англійський півзахисник пропустив понад рік через важку травму, яку він отримав у матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/18 проти Роми.

Твіттеріада. Супермодель покинула екс-партнера Шеви, володар "Золотих м'ячів" розпіарив Динамо, легенда п'є за Ліверпуль