toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІВЕРПУЛЬ - ХАДДЕРСФІЛД БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ

Окслейд-Чемберлен зіграв вперше за рік після важкої травми

10:15 179 Читать на русском
Окслейд-Чемберлен зіграв вперше за рік після важкої травми
Юрген Клопп та Алекс Окслейд-Чемберлен / соцмережі

Півзахисник Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен зіграв у матчі 36 туру АПЛ проти Хаддерсфілда (5:0) вперше після дуже важкої травми.

1’ Набі Кейта
23’ Садьйо Мане
45+1’ Мохамед Салах
66’ Садьйо Мане
83’ Мохамед Салах
 
1’ Набі Кейта
23’ Садьйо Мане
45+1’ Мохамед Салах
66’ Садьйо Мане
83’ Мохамед Салах

Алекс Окслейд-Чемберлен з'явився на полі в матчі 36 туру АПЛ проти Хаддерсфілда (5:0), який вже пакує валізи в Чемпіоншип, повідомляє офіційний сайт "червоних".

Відеоогляд матчу, у якому Ліверпуль знищив Хаддерсфілд – 5:0

Англійський півзахисник пропустив понад рік через дуже важку травму, яку він отримав у матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/18 проти Роми.

Наступний матч мерсисайдці проведуть 1 травня на виїзді проти Барселони в рамках півфіналу ЛЧ.

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Ліверпуль - Хаддерсфілд Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
56
хв
Чорноморець
14:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук