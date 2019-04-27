Окслейд-Чемберлен зіграв вперше за рік після важкої травми

Півзахисник Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен зіграв у матчі 36 туру АПЛ проти Хаддерсфілда (5:0) вперше після дуже важкої травми.

Алекс Окслейд-Чемберлен з'явився на полі в матчі 36 туру АПЛ проти Хаддерсфілда (5:0), який вже пакує валізи в Чемпіоншип, повідомляє офіційний сайт "червоних".

Відеоогляд матчу, у якому Ліверпуль знищив Хаддерсфілд – 5:0

Англійський півзахисник пропустив понад рік через дуже важку травму, яку він отримав у матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/18 проти Роми.

Наступний матч мерсисайдці проведуть 1 травня на виїзді проти Барселони в рамках півфіналу ЛЧ.