Окслейд-Чемберлен провів перше тренування після 8 місяців відновлення від жахливої травми

Півзахисник Ліверпуля і збірної Англії Алекс Окслейд-Чемберлен повернувся до тренувань після 8 місяців відновлення від травми.

У своєму інстаграмі Окслейд-Чемберлен опублікував фото з першого тренування за індивідуальною програмою. Однак, поки невідомо, коли півзахисник приступить до повноцінних тренувань з командою.

Ліверпуль підпише рекордний для АПЛ спонсорський контракт з Adidas

"Те відчуття, коли ти вперше за 8 місяців нарешті повернувся на поле", – написав під фото Окслейд-Чемберлен.

Нагадаємо, Алекс Окслейд-Чемберлен пошкодив зв'язки коліна у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Роми. Спочатку передбачалось, що на відновлення півзахисника буде потрібно шість місяців.