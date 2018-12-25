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Окслейд-Чемберлен провів перше тренування після 8 місяців відновлення від жахливої травми

10:44 405 Читать на русском
Окслейд-Чемберлен провів перше тренування після 8 місяців відновлення від жахливої травми
Алекс Окслейд-Чемберлен / фото із соцмереж

Півзахисник Ліверпуля і збірної Англії Алекс Окслейд-Чемберлен повернувся до тренувань після 8 місяців відновлення від травми.

У своєму інстаграмі Окслейд-Чемберлен опублікував фото з першого тренування за індивідуальною програмою. Однак, поки невідомо, коли півзахисник приступить до повноцінних тренувань з командою.

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"Те відчуття, коли ти вперше за 8 місяців нарешті повернувся на поле", – написав під фото Окслейд-Чемберлен.

Нагадаємо, Алекс Окслейд-Чемберлен пошкодив зв'язки коліна у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Роми. Спочатку передбачалось, що на відновлення півзахисника буде потрібно шість місяців.

Теги
Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен Ліверпуль Ліверпуль Англія
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