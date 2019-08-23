Окслейд-Чемберлен прокоментував продовження контракту з Ліверпулем

Хавбек Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен поділився враженнями після підписання нового контракту.

"Це мрія – продовжити контракт з таким клубом. Не щодня випадає нагода грати за Ліверпуль.

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Очевидно, команда прогресує. Навіть коли ми не дуже добре граємо, нам все ж вдається досягати результатів, і це дійсно позитивний момент. У нас дійсно дуже хороша група гравців, всі поважають один одного.

Менеджер і тренери, весь персонал – всі вони частина цілого. На даний момент вся структура клубу ідеальна. Всі в клубі жадають нових трофеїв. Це правильне ставлення, щоб йти далі, бути більш успішним і продовжувати вигравати більше трофеїв. Це наш план", – цитує англійця офіційний сайт Ліверпуля.

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