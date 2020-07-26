"Окрім Лобановського, в Україні не було сильнішого тренера", – Гельзін підтримав Луческу в Динамо

"Я вважаю, що призначення Луческу в Динамо – це великий крок у розвитку не тільки для київського клубу, але і для всього українського футболу. Чим більше таких топ-тренерів буде працювати в нашому чемпіонаті, тим сильніші будуть команди, гравці і вся ліга.

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Як тільки Луческу дасть результат в Динамо, відразу забудуться всі навколоспортивні моменти. Вболівальники зрозуміють, що, призначаючи Луческу головним тренером Динамо, Ігор Суркіс дбав лише про результати команди і зробив правильний вибір. Якщо взяти історію нашого футболу, то, не беручи до уваги Валерія Лобановського, сильнішого тренера в чемпіонаті України ще не було.

У Луческу величезний досвід, який він зможе поставити на служіння Динамо. Дуже важливо розуміти, що Мірча – мудрий наставник, готовий співпрацювати з молодими тренерами з системи клубу. Він може багато чому їх навчити, може багато чому навчити гравців і дати можливість Динамо зробити великий крок вперед", – цитує Гельзіна Footclub.

Новий тренер Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках Луческу очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

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