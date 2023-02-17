Севілья на своєму полі у плей-офф Ліги Європи приймала ПСВ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Гола в матчі довелося чекати до кінцівки першого тайму. Ен-Несірі отримав пас від Хесуса Наваса та не залишив голкіперу гостей жодного шансу.

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На початку другого тайму на полі з’явився Лукас Окампос, який допоміг своїй команді збільшити перевагу. На 50-й хвилині зустрічі аргентинець забив свій перший гол після повернення у склад Севільї, а 55-й зробив результативний пас на Гуделя. Окампос не забивав в єврокубках майже рік. Востаннє він відзначався голом у матчі проти загребського Динамо (3:1) 17 лютого 2022 року. ПСВ атакував досить непогано, але чудова гра від Ясіна Буну завадила нідерландцям забити бодай один гол.

Нагадаємо, що матч-відповідь між ПСВ та Сельєю відбудеться 23 лютого. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

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