Нагадаємо, аргентинець отримав травму в матчі 22-туру Ла Ліги проти Хетафе у результаті моторошного зіткнення із суперником. Окампос покидав поле у сльозах та на ношах.

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На щастя, форвард Севільї зумів уникнути найгірших наслідків. У футболіста ушкодження переднього синдесмозу і п'ятково-малогомілкової зв'язки лівого гомілкового суглоба, повідомляє Marca. Очікується, що на реабілітацію піде від чотирьох до шести тижнів.

Таким чином 26-річний футболіст не зможе допомогти своїй команді в обох матчах проти Барселони (у півфіналі Кубка та чемпіонаті), а також пропустить протистояння з дортмундською Борусією в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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