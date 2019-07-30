toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
РЕАЛ МАДРИД - ТОТТЕНХЕМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Окадзакі став гравцем Малаги

17:26 696 Читать на русском
Окадзакі став гравцем Малаги
Сіндзі Окадзакі / офіційний сайт ФІФА

Форвард збірної Японії Сіндзі Окадзакі приєднався до іспанської Малаги. Він може стати конкурентом українця Євгена Селезньова.

Досвідчений нападник поповнив склад "анчоусів", повідомляє офіційний сайт Малаги.

Селезньов повернувся до тренувань з Малагою

Окадзакі перебрався до Іспанії на правах вільного агента. 33-річний японець підписав контракт на 1 рік. Раніше впродовж 4-х сезонів він захищав кольори англійського Лестер Сіті та доклався до сенсаційного чемпіонського титулу "лисиць" у сезоні 2015/16.

У минулому сезоні Сіндзі Окадзакі провів 21 матч в АПЛ, у яких відзначився однією результативною передачею.

blog_ava
Топ-30 трансферів наших легіонерів літа-2019: італійський прорив, поповнення в Іспанії та Бельгії, динамівець на Кіпрі
12:00
4285
Теги
Трансфери Сіндзі Окадзакі Сіндзі Окадзакі Малага Малага Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
хв
Феронікелі
19:00
Слован
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук