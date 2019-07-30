Окадзакі став гравцем Малаги

Форвард збірної Японії Сіндзі Окадзакі приєднався до іспанської Малаги. Він може стати конкурентом українця Євгена Селезньова.

Досвідчений нападник поповнив склад "анчоусів", повідомляє офіційний сайт Малаги.

Селезньов повернувся до тренувань з Малагою

Окадзакі перебрався до Іспанії на правах вільного агента. 33-річний японець підписав контракт на 1 рік. Раніше впродовж 4-х сезонів він захищав кольори англійського Лестер Сіті та доклався до сенсаційного чемпіонського титулу "лисиць" у сезоні 2015/16.

У минулому сезоні Сіндзі Окадзакі провів 21 матч в АПЛ, у яких відзначився однією результативною передачею.