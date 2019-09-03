Окадзакі покинув Малагу – японець приєднався до "анчоусів" місяць тому

Досвідчений форвард Сіндзі Окадзакі розірвав контракт із іспанською Малагою.

Про дострокове завершення співпраці "анчоусів" із 33-річним японцем повідомив офіційний сайт клубу.

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Малага змушена була піти на такий крок через економічні причини. Іспанський клуб не зміг внести Окадзакі до заявки на сезон через перевищення стелі зарплат. Отже, 1-річна угода ветерана з андалусійцями розірвана.

Сіндзі Окадзакі зробив собі ім'я в Європі завдяки виступам за німецькі Штутгарт і Майнц, а також англійський Лестер. Зокрема, з "лисицями" форвард сенсаційно став чемпіоном Англії у сезоні 2015/16.

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