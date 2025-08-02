Як повідомляє Marca, організатори Кубка Ліг ухвалили рішення усунути Яссіна Чуеко – особистого охоронця Ліонеля Мессі – від подальшого відвідування турніру. Причина – порушення правил безпеки після матчу Інтер Маямі – Атлас, який відбувся 30 липня.

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Чуеко без належного доступу потрапив у закриту зону після завершення гри. У відео, що потрапило в мережу, видно як Чуеко вийшов на поле після матчу і відштовхує гравця Атласу. Представники турніру наголосили, що йдеться про порушення акредитаційного протоколу, яке тягне за собою автоматичну заборону на присутність на наступних матчах.

Чуеко відомий тим, що постійно супроводжує Мессі під час матчів і навіть під час святкувань.

Нагадаємо, що клуб Мессі Інтер Маямі вдало розпочав виступи на Кубку Ліг, а сам аргентинець віддав два асисти у переможному матчі проти Атласу (2:1).

Messi’s bodyguard banned from the rest of the Leagues Cup



Leagues Cup announced today the ban after Yassine Cheuko entered restricted areas without proper credentials following the July 30 match vs. Club Atlas.#leaguescup #soccer #intermiami #atlas pic.twitter.com/Wauu9P523O — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) August 2, 2025

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