Став відомий фінальний перелік претендентів на нагороду Globe Soccer Awards одразу в кількох номінаціях.

Globe Soccer на своєму офіційному сайті оголосив підсумкові трійки номінантів на нагороди, які будуть вручені за підсумками 2020 року. У голосуванні визначать володарів трьох призів – найкращому футболісту, тренеру і клубу року.

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Найкращі гравці: Кріштіану Роналду (Ювентус), Ліонель Мессі (Барселона), Роберт Лєвандовскі (Баварія).

Найкращі клуби: Баварія (Німеччина), Ліверпуль (Англія), Реал (Іспанія).

Найкращі тренери: Джан П'єро Гасперіні (Аталанта), Ганс-Дітер Флік (Баварія), Юрген Клопп (Ліверпуль).

Нагадаємо, минулого сезону Баварія стала чемпіоном Німеччини, а також виграла Лігу чемпіонів і національний Кубок. Ліверпуль вперше за 30 років став найкращим у чемпіонаті Англії, а Реал здобув золото чемпіонату Іспанії.

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