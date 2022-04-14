"Огидна поведінка з боку гравців Атлетіко. Їм має бути соромно за деякі вибрики, які вони зробили. Особливо Савічу.

Атлетіко – Манчестер Сіті: футболісти намагалися продовжити бійку в підтрибунному приміщенні

Якщо говорити про футбол, варто віддати належне Атлетіко, оскільки вони змусили Манчестер Сіті грати так, як ми цього давно не бачили. Однак деякі речі наприкінці матчу були зовсім не тими, що хочеться бачити на футбольному полі", – цитує Фердінанда Metro.

Нагадаємо, Манчестер Сіті за сумою двох матчів вийшов у півфінал ЛЧ, залишивши Атлетіко за бортом турніру. Поєдинок у Мадриді завершився без голів, але на полі було гаряче. Підопічні Дієго Сімеоне не цуралися брудної гри, що призвело до конфліктних ситуацій.

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