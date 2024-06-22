"Це не може ставити нас на коліна"

На словацькому телебаченні було дуже гаряче. Тамтешні експерти обурюються провальним для "соколів" другим таймом, а також не розуміють оптимістичних заяв головного тренера Франческо Кальцони.

"Це важкий удар. Звичайно, нам усім сумно. І експертам в студії, і глядачам біля екранів. Кожен уболівальник хотів, щоб ми гарно провели вихідні і не мали справу з калькуляторами, які доведеться взяти в руки", – коментує поразку легенда збірної Словаччини Станіслав Шестак у післяматчевій студії Markíza TV.

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"Я особисто не очікував схожого розвитку подій. Думаю, що ми спростили їм завдання. Треба сказати, що в другому таймі ми були пасивними. Не було сміливості рухатися вперед, а якраз навпаки. Було, так би мовити, хвилювання за результат. І якщо ти хвилюєшся, що щось подібне станеться, то удар просто прийде", – додає Мартін Шевела, дворазовий чемпіон Словаччини на початку "нульових".

"Це був вітер у вітрила українців. З тих пір вони не дають нам дихнути, ніби ви влили ще більше енергії в їхні жили. Сумно, адже нам також потрібно бути психологічно витривалішими. Ми не повинні ставати на коліна через рівний рахунок, адже ми ще живі. Це турнір. Кожен пункт важливий. Мені прикро, що ми своєю пасивністю програли українцям.

Тренер завжди робить заміну, щоб додати більше енергії, часто саме запасні вирішують долю матчів. Ми бачили це лише з іншого боку. Яремчук з’явився на полі і фантастично завершив комбінацію. У нас заміни не були настільки якісними", – бідкається Шестак. – Я здивований, адже тренер сказав, що він задоволений, передусім другим таймом. Коли ми програємо матч, то не можна говорити, що ми задоволені. Це проста математика".

Критика зірки ПСЖ

Sport.aktuality критикує капітана команди Мілана Шкріняра. Центрбек ПСЖ опинився у принизливій компанії із 6-и гравців, яким виставили найнижчі оцінки – четвірки: "Хоча він тривалий час був надійним і корисним, перш за все, у білдапі, капітан провалився в кінцівці. Уже в першому таймі Довбик надто легко позбувся Шкріняра в штрафному, потім його виручив Пекарік. Після навісу вже по перерві він повністю втратив Довбика. Останній, на щастя, невдало пробив головою.

Під час першого пропущеного м'яча Шапаренко відклеївся від нього і зрівняв рахунок. Хоча в одному епізоді Шкріняр завадив відзначитись Мудрику, його сумління не може бути чистим. Зрештою Яремчук легко прослизнув повз нього і забив переможний гол". Список антигероїв поповнили Куцка, Боженік, Бенеш, Стрелєц і Суслов. До слова, найкращим гравцем у складі команди Кальцони словацьки фани визнали Станіслава Лоботку з Наполі.

"Пропущений м’яч заморозив Словаччину"

Sportnet вважає, що словаки контролювали матч до гола Шапаренка, а потім команда не витримала тиску. "Ми знову чудово розпочали матч, були активні, добре комбінували, мали хороші підходи. Ганцко з близької відстані пробив у Трубіна, український голкіпер також впорався з ударом Гарасліна. Зрештою Шранц вдруге відзначився на турнірі. Словом, у першому таймі підопічні Кальцони зіграли надійно від оборони і не дозволили українцям створити серйозні моменти.

Все змінилося на 54-й хвилині. Українцям вдалася швидка контратака, Зінченко подав у штрафний на абсолютно вільного Шапаренка, який не залишив шансів Дубравці. Пропущений гол повністю заморозив словаків. Суперник заволодів ініціативою і був небезпечним. Словаки довго не набирали обертів, в основному захищалися, і прийшло покарання. На 80-й хвилині Яремчук, який вийшов на заміну, з ходу обробив м'яч, переграв Дубравку і приніс українцям перемогу", – пише видання.

"Огидна атака на українців"

Відомий журналіст Ян Ясенка засмучений не лише поразкою рідної збірної, але й реакцією словацьких фанів, які начебто накинулися на Україну. "Поразка ще більше болить, адже ми самі випустили це з власних рук. Важливо, що ми досі залежимо від себе. Потрібно за це триматися. Я вітаю Україну, адже отримати 3:0 від Румунії і відігратися з 0:1, попри те, що відбувається у них вдома, заслуговує поваги.

Зазирнув в обговорення у Фейсбуці під статтями про матч, і воно сповнене ненависті до України. Звісно, є хейт щодо наших гравців, Кальцони, усього, що рухається і не рухається. Але переважає огидна атака на українців. Я намагався з душею, але... сором і смуток".

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