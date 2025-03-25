"Офсайдна лінія – тема спірна": Хлань назвав, яке правило змінив би у футболі – він розповів про улюблених виконавців
Вінгер польського клубу Лехія Максим Хлань відповів на запитання анкети.
Моїми трьома захоплення поза футболом є історія, справжня політика і мандри. Я люблю дивитися документальне кіно про історичні події, особливо періоду Другої світової війни. Улюблені актори? Крістіан Бейл, Леонардо Ді Капріо та Джекі Чан.
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Я мрію забити гол на Сантьяго Бернабеу, а моїм кумиром є Дієго Марадона. Якби я міг змінити одне правило у футболі? Офсайдна лінія – тема спірна. Вважаю, що чимало голів скасовуються через міліметрові офсайди, які практично не впливають на гру.
Якби я не став футболістом, то став би пілотом цивільних авіакомпаній.
Улюблені музичні виконавці? Степан Гіга, Іво Бобул та Kozak System", – цитує Хланя YeSport.
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