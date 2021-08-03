"Ми хочемо використовувати підхід, який дозволить гравцям виходити на поле і проявляти себе, не заважати перебігу гри. Це означає, що VAR не втручатиметься під час незначних порушень, а поріг для втручання судді і VAR буде вищим, ніж в минулому сезоні.

Арбітр замість головного тренера вилучив його перекладача – курйозне відео з МЛС

Ми надали перевагу гравцеві атаки. У ситуації мінімального офсайду процес буде тим же, що минулого року, але тепер накреслені лінії будуть товстіші.

По суті, ми повернули 20 голів, які в минулому сезоні скасували через офсайди, що розглядалися практично під мікроскопом. Тому офсайдів через нігті та носи гравців більше не буде", – циту Райлі Sky Sports.

Нагадаємо, старт нового сезону АПЛ запланований на 13 серпня.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21