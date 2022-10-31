Півзахисник Ліона Хуссем Ауар може змінити футбольне громадянство та розпочати виступи за збірну Алжиру. Про це повідомляє журналіст Foot Mercato Санті Ауна. За інфоормацією джерела, Ауар ще не визначився зі своїм міжнародним майбутнім.

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У 2019 році тренер збірної Алжиру Джамель Бельмаді сказав, що хотів би бачити Ауара у своїй команді. 24-річний алжирець за походженням, який народився і виріс у Ліоні, приєднався до академії місцевої команди у 2009-му віці 11 років. Ауар представляв збірну Франції на юнацькому (U-17) та молодіжному рівнях (U-21).

В активі Ауара лише один товариський матч за збірну Франції. 2020 року Ауар зіграв 59 хвилин у матчі з Україною (7:1), і відзначився двома гольовими передачами.

Того ж року півзахисника Ліона викликали на матч Ліги націй проти Хорватії, але він так і просидів усю гру в запасі. З того часу футболіст не отримував виклик до збірної Франції.

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