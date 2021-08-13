У рамках 1/32 фіналу Кубка Італії Спеція здолала Порденоне. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку

"Орлята" зробили заявку на підсумковий успіх, забивши двічі перед перервою. Спершу Мартін Ерліч головою ефектно замкнув навіс із кутового. А згодом Дімітріос Ніколау розкішним пострілом зняв павутину з дев'ятки господарів.

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У другій половині Порденоне відквитав один гол на старті. Це Майкл Фолоруншо впевнено реалізував одинадцятиметровий. Але на 83-й хвилині Спеція забила втретє: Ебріма Коллі довів, що й гості вміють забивати з пенальті.

До слова, українець Віктор Коваленко з'явився у старті "орлят" і зіграв 86 хвилин.

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