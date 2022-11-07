Колишній півзахисник львівських Карпат Самсон Ґодвін намагається підтримувати Україну та її футбол.

Нігерієць взяв участь у благодійному поєдинку між командами ветеранів "левів" та клубом Рудки. Зустріч відбулась напередодні в однойменному місті.

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Ґодвін став одним із найкращих гравців. Після поєдинку колишня зірка Карпат тривалий час розмовляв та фотографувався з вболівальниками.

Нагадаємо, Самсон завершив професіональну кар'єру в 2014-му. Він увійшов в історію львів'ян як легіонер, який зіграв найбільше матчів у складі команди – понад 230.

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