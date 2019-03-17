Одріосола: Зідан – частина історії футболу і Реала

Захисник Реала Альваро Одріосола прокоментував домашню перемогу над Сельтою (2:0) в матчі 28-го туру Ла Ліги.

"Новий тренер і нова сторінка. Зідан – частина історії футболу і Реала. Він був моїм кумиром, коли я був дитиною.

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Ви завжди можете помітити вказівки тренера. Він доніс свої ідеї, і ми побачили це на полі. Ми починаємо новий цикл і дуже задоволені минулою грою. Всі виглядають дуже зосередженими. Прийшов новий тренер, коли це відбувається, хочеться вразити його.

Цей клуб навчив мене, що кожна гра – це фінал. Кожен з нас повинен віддаватися на 100 відсотків. Це єдиний секрет успіху.

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У нас відмінний склад, один з найкращих у світі. Іско провів хорошу гру, і ми повинні його привітати. Також ми раді за Бейла, він відмінний гравець і приносить нам багато користі", – цитує Одріосолу офіційний сайт Реала.