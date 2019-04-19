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Одріосола отримав травму у зіткненні з Вінісіусом і вибув до кінця сезону

19:20 150 Читать на русском
Одріосола отримав травму у зіткненні з Вінісіусом і вибув до кінця сезону
Альваро Одріосола / фото із соцмереж

Захисник Реала Альваро Одріосола в нинішньому сезоні вже не допоможе команді на полі через травму.

Сьогодні, 19 квітня, на тренуванні мадридського Реала захисник команди Альваро Одріосола отримав пошкодження, зіткнувшись з Вінісіусом Жуніором.

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Пізніше медицинська служба "вершкових" повідомила, що у 23-річного гравця перелом ключиці. В нинішньому сезоні Альваро більше на полі не з'явиться.

В поточному розіграші чемпіонату Іспанії Одріосола провів за Реал 14 матчів, в яких віддав дві гольові передачі. Наразі мадридці посідають 3 місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від Барселони на 13 очок.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Альваро Одріосола Альваро Одріосола Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус
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