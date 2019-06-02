Одразу п'ять гравців покидають СК Дніпро-1

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Зустріч Хацкевича та Суркіса відбудеться 5 червня, – ТаТоТаке
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Тоттенхем – Ліверпуль: логічний фінал ЛЧ 2018/19 – зіпсував суддя, вирішили оригінальні герої, або 2 прикмети працюютьЛіга чемпіонів — 02:40 9888
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