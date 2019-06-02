Одразу п'ять гравців покидають СК Дніпро-1

СК Дніпро-1 готовий до серйозної кадрової перебудови перед початком сезону в УПЛ.

Юрій Бровченко, Сергій Панасенко, Сергій Чеботаєв, Зураб Очігава і Орест Кузик залишають СК Дніпро-1. Керівництво клубу вирішив не продовжувати угоди з футболістами. Про це повідомив Дмитро Михайленко в ефірі передачі Дніпро-Футбол.

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Рішення попрощатися з Кузиком головний тренер СК Дніпро-1 мотивував суто футбольними причинами. На цю позицію йому потрібен футболіст іншого плану.

Тренерський штаб розраховує, що до 19 червня склад команди буде повністю укомплектований. Очікується як мінімум шість новачків.

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