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Одразу п'ять гравців покидають СК Дніпро-1

13:25 1083 Читать на русском
Одразу п'ять гравців покидають СК Дніпро-1
СК Дніпро-1 / dnpr.com.ua

СК Дніпро-1 готовий до серйозної кадрової перебудови перед початком сезону в УПЛ.

Юрій Бровченко, Сергій Панасенко, Сергій Чеботаєв, Зураб Очігава і Орест Кузик залишають СК Дніпро-1. Керівництво клубу вирішив не продовжувати угоди з футболістами. Про це повідомив Дмитро Михайленко в ефірі передачі Дніпро-Футбол.

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Рішення попрощатися з Кузиком головний тренер СК Дніпро-1 мотивував суто футбольними причинами. На цю позицію йому потрібен футболіст іншого плану.

Тренерський штаб розраховує, що до 19 червня склад команди буде повністю укомплектований. Очікується як мінімум шість новачків.

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