Команда Олександра Кучера матиме щільний календар у листопаді, зокрема, проведе відкладений матч 1-го туру проти Олександрії.

Поєдинок першого туру УПЛ проти Олександрії, який перенесли ще влітку, попередньо мав відбутись 16 листопада. Проте зараз на сайті УПЛ внесли зміни і тепер протистояння заплановане на 23 число.

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Перед матчем із командою Юрія Гури СК Дніпро-1 зустрінеться з Шахтарем. Це, безперечно, буде головне протистояння першого кола української першості, враховуючи нинішнє розташування команд.

Наразі "спортклубівці" очолюють турнірну таблицю УПЛ, маючи на 5 очок більше, ніж "гірники". Олександрія ж йде четвертою, відстаючи від дніпрян на 8 залікових балів.

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