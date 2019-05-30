Одразу чотири гравці Челсі претендують на звання найкращого футболіста тижня Ліги Європи

УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував імена 4 номінантів на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи.

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Ними стали Емерсон Пальмієрі, Олів'є Жиру, Педро Родрігес та Еден Азар. Цікаво, що всі вони виступають за лондонський Челсі.

Нагадаємо, "аристократи" розгромили Арсенал у фіналі Ліги Європи (4:1) і вдруге стали володарями цього трофею.

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