Одразу четверо українців представили у збірній нові клуби

Євген Коноплянка та Едуард Соболь поповнили список гравців, що представляли у збірній найбільшу кількість клубів.

У поєдинку з Нігерією (2:2) чотири українські футболісти вперше представили у збірній свої нові клуби. Це Олександр Караваєв (Динамо), Андрій Лунін (Вальядолід), Євген Коноплянка (Шахтар) та Едуард Соболь (Брюгге), повідомляє Sport.ua.

Караваєв зіграв за збірну, будучи представником вже другої для себе команди, Лунін – третьої, а Коноплянка і Соболь – взагалі четвертої. Євген раніше провів за національну дружину 45 матчів як гравець Дніпра, 11 – Севільї і 26 – Шальке. А Едуард в 6-ти зустрічах представляв Зорю, в 4-х – Славію і в 1-й – Яблонец.

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Гравці, які представляли у збірній України найбільшу кількість клубів:

6 – Андрій Воронін (Майнц, Кельн, Байєр, Ліверпуль, Герта, Динамо М.)

5 – Сергій Нагорняк (Нива В., Спартак М., Дніпро, Шахтар, Шандунь)

5 – Євген Селезньов (Арсенал, Шахтар, Дніпро, Карабюкспор, Акхісар)

4 – Роман Безус (Ворскла, Динамо, Дніпро, Гент)

4 – Денис Бойко (Дніпро, Бешикташ, Малага, Динамо)

4 – Андрій Гусін (Карпати, ЦСКА-Борисфен, Динамо, Крилья Совєтов)

4 – Євген Коноплянка ( Дніпро, Севілья, Шальке, Шахтар)

4 – Артем Кравець (Динамо, Штутгард, Гранада, Кайсеріспор)

4 – Юрій Максимов (Дніпро, Динамо, Вердер, Вальдхоф)

4 – Сергій Ребров (Шахтар, Динамо, Тоттенхем, Фенербахче)

4 – Сергій Скаченко (Темп, Динамо, Торпедо М., Метц)

4 – Едуард Соболь (Зоря, Славія, Яблонец, Брюгге)

4 – Анатолій Тимощук (Шахтар, Зеніт, Баварія, Кайрат)

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