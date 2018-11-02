Одразу 4 країни планують подати спільну заявку на проведення ЧС-2030

Румунія, Болгарія, Сербія та Греція висловили бажання спільно прийняти чемпіонат світу-2030.

Лідери 4-х балканських країн висловили намір спільно прийняти чемпіонат світу з футболу, який пройде у 2030 році. Прем'єр-міністри Болгарії, Греції та Румунії, а також президент Сербії заявили про готовність подати спільну заявку, повідомляє AP News.

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Відповідна ідея була оголошена на зустрічі представників всіх 4-х країн у Варні. До слова, раніше про намір прийняти ЧС-2030 заявляла Іспанія. Крім того, можуть бути подані три спільні заявки – Алжир, Марокко та Туніс, Аргентина, Парагвай і Уругвай, а також Англія та Ірландія.

ЧС-2030 пройде рівно через 100 років від проведення першого в історії Мундіалю. У 1930 році перший чемпіонат світу прийняв Уругвай. Господарі за підсумками того турніру і стали чемпіонами світу.