"Однозначно сказати не можна. Ми працюємо як одна команда заради того, щоб якнайкраще підготувати наших гравців до суперника.

Рекорд Шовковського, "Слава Україні" і трагедія Баджо – найпам'ятніші серії пенальті на чемпіонатах світу

Так конкретно сказати, що я відповідаю за щось, я не можу. У нас є головне завдання – результат. Ми як помічники прикладаємо максимум зусиль, щоб він був якнайкращим", – сказав Шовковський у коментарі YouTube-каналу Fantastic Football.

Нагадаємо, Шовковський входив і до попереднього тренерського штабу збірної України, яким керував Андрій Шевченко.

"Я там нормально поплавав у болоті": мріяв про Реал, дебютував у 30 років, кава з Шуховцевим, гол на 75 секунді