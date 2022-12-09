"Однозначно сказати не можна": Шовковський не зміг пояснити, чим саме займається у збірній України
Асистент головного тренера "синьо-жовтих" Олександр Шовковський не має чітких обов'язків у національній команді.
"Однозначно сказати не можна. Ми працюємо як одна команда заради того, щоб якнайкраще підготувати наших гравців до суперника.
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Так конкретно сказати, що я відповідаю за щось, я не можу. У нас є головне завдання – результат. Ми як помічники прикладаємо максимум зусиль, щоб він був якнайкращим", – сказав Шовковський у коментарі YouTube-каналу Fantastic Football.
Нагадаємо, Шовковський входив і до попереднього тренерського штабу збірної України, яким керував Андрій Шевченко.
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