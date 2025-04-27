Арсенал здолав Ліон у гостьовому матчі півфіналу Ліги чемпіонів у відповідь (4:1). Читайте подробиці на "Футбол 24".

Жіноча ЛЧ, 1/2 фіналу

Ліон – Арсенал – 1:4 (перший матч – 2:1)

Голи: Дюморне, 81 – Ендлер, 5 (автогол), Калденті, 45+1, Руссо, 46, Фурд, 63

Після домашньої поразки Ліону з рахунком 1:2 вихід Арсеналу до фіналу ЛЧ завис у повітрі. Однак підопічним Рене Слегерс вдалося зібратися і зробити камбек у матчі-відповіді на стадіоні Групама.

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Для Ліона ця зустріч пішла шкереберть з перших хвилин. Після навісу з кутового Ренар зрізала м'яч у власні ворота, а Ендлер незграбно зреагувала на цей удар. Наступні два м'ячі футболістки Арсенала забили перед самою перервою і після неї – відзначилися Калденті та Руссо. Четвертий – контрольний – гол у середині другого тайму забила Фурд.

Ліон зміг відіграти лише один м'яч – відзначилася Дюморне. За сумою двох матчів "каноніри" перемогли з рахунком 5:3.

У фіналі Арсенал битиметься з Барселоною.

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